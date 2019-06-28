Twitter начал затыкать рот политикам

Если в сервисе придут к выводу, что твит, отправленный политиком, нарушает правила сообщества, то команда модераторов будет решать, является ли публикация “вопросом общественной важности”. Если команда придет к выводу, что “да, является”, то вместо твита на странице пользователя появится табличка, оповещающая о нарушении. Содержание сообщения будет следующего рода: “Этот твит нарушил правила Твиттера. Однако Твиттер решил, что твит должен остаться на платформе, поскольку он может быть общественно значимым”.
Новые правила сервиса распространяются на верифицированных галочкой пользователей, являющихся представителями государственной власти, либо кандидатами на государственную должность с более чем 100 тыс подписчиков.