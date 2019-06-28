Ferra

Twitter начал затыкать рот политикам

Теперь соцсеть будет скрывать сообщения политиков, нарушающих правила сервиса
Twitter представила новую функцию, которая должна улучшить климат внутри сервиса. Так, если какой-либо политик отправит твит, противоречащий правилам соцсети, то вместо его удаления сервис уведомит пользователей о нарушении.

Если в сервисе придут к выводу, что твит, отправленный политиком, нарушает правила сообщества, то команда модераторов будет решать, является ли публикация “вопросом общественной важности”. Если команда придет к выводу, что “да, является”, то вместо твита на странице пользователя появится табличка, оповещающая о нарушении. Содержание сообщения будет следующего рода: “Этот твит нарушил правила Твиттера. Однако Твиттер решил, что твит должен остаться на платформе, поскольку он может быть общественно значимым”.

Новые правила сервиса распространяются на верифицированных галочкой пользователей, являющихся представителями государственной власти, либо кандидатами на государственную должность с более чем 100 тыс подписчиков.

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