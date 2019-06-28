Twitter начал затыкать рот политикам

Если в сервисе придут к выводу, что твит, отправленный политиком, нарушает правила сообщества, то команда модераторов будет решать, является ли публикация “вопросом общественной важности”. Если команда придет к выводу, что “да, является”, то вместо твита на странице пользователя появится табличка, оповещающая о нарушении. Содержание сообщения будет следующего рода: “Этот твит нарушил правила Твиттера. Однако Твиттер решил, что твит должен остаться на платформе, поскольку он может быть общественно значимым”.