Twitter начала удалять фейковые аккаунты

21:54, 01 декабря 2022
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Twitter начала удалять фейковые аккаунтыОб этом сообщил Маск
На прошлой неделе Илон Маск пообещал, что начнёт борьбу с фейковыми аккаунтами в Twitter вплоть до полной блокировки. С 1 декабря соцсеть начала удалять такие профили.
Фото: Otakukart.com
Маск сообщил, что соцсеть начала избавляться от фейковых, спамовых и мошеннических аккаунтов. Он предупредил пользователей, что по этой причине они могут заметить внезапное сокращение количества своих подписчиков.
«Twitter удаляет много спамовых и мошеннических аккаунтов прямо сейчас, поэтому вы можете увидеть, что количество ваших подписчиков сократилось», — написал Маск в своём профиле.