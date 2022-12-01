Наука и технологии
21:54, 01 декабря 2022
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Twitter начала удалять фейковые аккаунты

Об этом сообщил Маск

На прошлой неделе Илон Маск пообещал, что начнёт борьбу с фейковыми аккаунтами в Twitter вплоть до полной блокировки. С 1 декабря соцсеть начала удалять такие профили.

Twitter начала удалять фейковые аккаунты

Фото: Otakukart.com

Маск сообщил, что соцсеть начала избавляться от фейковых, спамовых и мошеннических аккаунтов. Он предупредил пользователей, что по этой причине они могут заметить внезапное сокращение количества своих подписчиков.

«Twitter удаляет много спамовых и мошеннических аккаунтов прямо сейчас, поэтому вы можете увидеть, что количество ваших подписчиков сократилось», — написал Маск в своём профиле.

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