Twitter начала удалять фейковые аккаунты

Маск сообщил, что соцсеть начала избавляться от фейковых, спамовых и мошеннических аккаунтов. Он предупредил пользователей, что по этой причине они могут заметить внезапное сокращение количества своих подписчиков.

«Twitter удаляет много спамовых и мошеннических аккаунтов прямо сейчас, поэтому вы можете увидеть, что количество ваших подписчиков сократилось», — написал Маск в своём профиле.