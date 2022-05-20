Twitter начнёт блокировать «неправильные» мнения о санкциях и событиях на Украине

Twitter начнёт блокировать «неправильные» мнения о санкциях и событиях на УкраинеТакова новая политика соцсети
Согласно заявлению компании, новые правила распространяются по всему миру и направлены на замедление распространения недостоверной, по мнению Twitter, информации, которая может привести к «серьёзному ущербу» во время гуманитарных чрезвычайных ситуаций. Новая политика Twitter начнётся с правоприменения, связанного с боевыми действиями на Украине, а затем её планируется распространить на другие виды кризисных ситуаций: в области здравоохранения и стихийные бедствия.
Как только Twitter получит доказательства того, что заявление вводит в заблуждение, он прекратит его распространение на платформе. Соцсеть также будет в приоритетном порядке добавлять предупреждения к соответствующим твитам или твитам от высокопоставленных аккаунтов и отключать «лайки», «ретвиты» и «акции» для такого контента.
Новые правила следующие:
Ложное освещение или отчёт о событиях, или информация, которая неверно описывает условия на местах по мере развития конфликта;
Ложные утверждения относительно применения силы, вторжения в территориальный суверенитет или вокруг применения оружия;
Явно ложные или вводящие в заблуждение утверждения о военных преступлениях или массовых зверствах против конкретных групп населения;
Ложная информация относительно реакции международного сообщества, санкций, оборонительных действий или гуманитарных операций.