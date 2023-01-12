Twitter начнёт продавать красивые имена пользователей на аукционах

16:34, 12 января 2023
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Twitter начнёт продавать красивые имена пользователей на аукционахКомпания вынашивает эту идею с декабря прошлого года
Стало известно о намерениях Twitter организовывать аукционы, на которых соцсеть будет продавать юзернеймы — пользовательские имена.
Фото: Nytimes.com
Это нужно для того, чтобы получить ещё один источник дохода. Вероятно, это стратегия для недопущения банкротства. Илон Маск говорил о том, что соцсети больше не угрожает банкротство, но для стабильности предстоит ещё многое сделать.
Также известно, что Twitter с декабря 2022 года ведёт переговоры о возможности проведения аукционов для торговли системными именами для пользователей.