Twitter "обвинил" Трампа в публикации ложной информации

Так, действующий глава Соединенных Штатов написал в своем Twitter-аккаунте о том, что голосование по почте приведет к масштабной фальсификации, подделке бюллетеней и т.д. На это сама соцсеть добавила под его записью плашку, означающую, что, по мнению самого Twitter, в тексте сообщения содержатся необоснованные заявления и недостоверные данные.

Что интересно, в случае, если пользователь нажмет на эту самую плашку, то его “перекинут” на специальную страницу, где он уже сам сможет ознакомиться со списком неточностей в заявления президента и позицией ряда американских изданий по этому вопросу. Стоит отметить, что большинство из этих изданий точно также обвиняют Трампа в фальсификации данных.