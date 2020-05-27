Наука и технологии
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Twitter "обвинил" Трампа в публикации ложной информации
Предоставив мнение различных изданий по этому поводу
Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter свежий пост о голосовании по почте, после чего соцсеть “обвинила” его в публикации ложной информации.
Так, действующий глава Соединенных Штатов написал в своем Twitter-аккаунте о том, что голосование по почте приведет к масштабной фальсификации, подделке бюллетеней и т.д. На это сама соцсеть добавила под его записью плашку, означающую, что, по мнению самого Twitter, в тексте сообщения содержатся необоснованные заявления и недостоверные данные.
Что интересно, в случае, если пользователь нажмет на эту самую плашку, то его “перекинут” на специальную страницу, где он уже сам сможет ознакомиться со списком неточностей в заявления президента и позицией ряда американских изданий по этому вопросу. Стоит отметить, что большинство из этих изданий точно также обвиняют Трампа в фальсификации данных.