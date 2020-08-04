Twitter обвинили в использовании личных данных пользователей для рекламы

Сообщается, что Федеральная торговая комиссия приступила к расследованию потенциальной неправомерной эксплуатации персональных данных пользователей с целью демонстрации рекламы. Согласно опубликованной изданием New York Times информации, социальную сеть могут оштрафовать на сумму от 150 до 250 миллионов долларов.

Отмечается, что действия, считающиеся непреднамеренными, могли не соответствовать соглашению, которое было подписано представителями Федеральной торговой комиссии и Twitter, подразумевающее конфиденциальность данных пользователей. В рамках данного соглашения Twitter не имела права вводить пользователей в заблуждение о способах защиты их конфиденциальности.