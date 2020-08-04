Наука и технологии
Сегодня 10:41
Twitter обвинили в использовании личных данных пользователей для рекламы
Компанию могут оштрафовать на 250 млн долларов
Напомним, что еще в середине июля стало известно, что Twitter подвергся массовой хакерской атаке. Однако, по всей видимости, на этом проблемы американской социальной сети не закончились. Так, сейчас компанию обвинили в использовании личных данных пользователей для рекламы.
Сообщается, что Федеральная торговая комиссия приступила к расследованию потенциальной неправомерной эксплуатации персональных данных пользователей с целью демонстрации рекламы. Согласно опубликованной изданием New York Times информации, социальную сеть могут оштрафовать на сумму от 150 до 250 миллионов долларов.
Отмечается, что действия, считающиеся непреднамеренными, могли не соответствовать соглашению, которое было подписано представителями Федеральной торговой комиссии и Twitter, подразумевающее конфиденциальность данных пользователей. В рамках данного соглашения Twitter не имела права вводить пользователей в заблуждение о способах защиты их конфиденциальности.