Twitter объяснит исчезнувшие твиты в беседе

Команда поддержки социальной сети Twitter пообещала сделать более удобный интерфейс для бесед с удалёнными или закрытыми записями.

В ближайшие недели пользователи Twitter начнут видеть больше объяснений или «контекста», проясняющих, почему тот или иной твит оказался недоступен для прочтения в беседе.

«Контекст» должен давать читателям пояснения о причинах исчезновения записи и в некотором роде защищать администрацию Twitter. Например, может поясняться что пользователь сам удалил свой твит, что позволит избежать обвинений в «потере» записи по вине команды Twitter.