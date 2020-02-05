Наука и технологии
Сегодня 21:14
Twitter объявил дату начала маркировки фейковых публикаций
Случится это уже совсем скоро
Twitter опубликовал официальное сообщение, в котором рассказал о том, что начиная с марта текущего года начнется процесс маркировки абсолютно всех фейковых медиафайлов, загружаемых в соцсеть: в их число войдут также и те фотографии с видео, которые могут нанести вред пользователям ресурса.
”Мы знаем, что в некоторых публикациях в Twitter есть намеренно измененные фото и видео, которые наносят людям вред. Сегодня мы вводим новое правило и индикатор, который будет помечать их и давать людям объяснение относительно этой публикации”, — говорится в заявлении на сайте компании. К слову, начнется процесс маркировки уже 5 марта.
Напомним, что чуть ранее, во вторник, одно из подразделений Alphabet Inc, владеющей поисковым гигантом Google, рассказало о выпуске нового приложения, основной задачей которого является распознавание фейковых фотографий.