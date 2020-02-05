Twitter объявил дату начала маркировки фейковых публикаций

”Мы знаем, что в некоторых публикациях в Twitter есть намеренно измененные фото и видео, которые наносят людям вред. Сегодня мы вводим новое правило и индикатор, который будет помечать их и давать людям объяснение относительно этой публикации”, — говорится в заявлении на сайте компании. К слову, начнется процесс маркировки уже 5 марта.

Напомним, что чуть ранее, во вторник, одно из подразделений Alphabet Inc, владеющей поисковым гигантом Google, рассказало о выпуске нового приложения, основной задачей которого является распознавание фейковых фотографий.