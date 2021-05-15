Наука и технологии
Сегодня в 08:07
Twitter отказался публиковать предупреждение о воздушной тревоге в Израиле
Что вызвало возмущение у местных военных
В сети появилась информация о достаточно неприятной для армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ситуации. Оказалось, что Twitter отказался публиковать предупреждение о воздушной тревоге в городе Беэр-Шева из-за того, что оно было отправлено повторно.
Так, всего за несколько часов до попытки опубликовать пост, ЦАХАЛ уже отправлял такое же сообщение, говорится в твите вооружённых сил еврейского государства.
Мы знаем, что повторяемся, но это реальность для израильтян по всей стране.
Напомним, что ранее, 14 мая, стало известно о запуске в сторону Израиля более 2 тыс ракет. Все они были отправлены палестинским движением ХАМАС. Часть из ракет были перехвачены системой противоракетной обороны «Железный купол», а часть (около 350 штук) упали в самом секторе Газа.