Twitter отказался публиковать предупреждение о воздушной тревоге в Израиле

Напомним, что ранее, 14 мая, стало известно о запуске в сторону Израиля более 2 тыс ракет. Все они были отправлены палестинским движением ХАМАС. Часть из ракет были перехвачены системой противоракетной обороны «Железный купол», а часть (около 350 штук) упали в самом секторе Газа.