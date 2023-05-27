Twitter отказался выполнять европейские законы по борьбе с дезинформацией

Согласно документу, все работающие в ЕС IT-компании и соцсети обязаны регулярно отчитываться о работе по борьбе с распространением онлайн-дезинформации. Twitter следовать этому кодексу отказался.

Но регулятор подчёркивает, что обязательства соцсети по предоставлению на своём ресурсе достоверной информации никуда не деваются — этот момент будет жёстко регулироваться новыми правилами регулирования цифрового пространства ЕС, которые вступят в силу в августе.

«Вы можете бежать, но вы не можете спрятаться», — оценил позицию Twitter еврокомиссар Бретон. Ирония в том, что он написал это в своём аккаунте в Twitter.