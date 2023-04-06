Twitter перестал понижать в выдаче российские и китайские СМИ

Продвижение каналов зависит от количества лайков под твитами. Ранее в каналах российских и китайских СМИ появлялось уведомление, предупреждающее пользователя, что это «подконтрольное российским властям» издание и может содержать недостоверный или агрессивный контент. Читателя призывали подумать, стоит ли связываться c таким источником и лайкать сообщения. В результате публикации таких каналов исчезали из ленты соцсети.

Теперь же подобные ограничения с российских каналов сняты, зато у некоторых американских СМИ появились предупреждения об аффилировании государством — «US state-affiliated media». В частности, это касается американского радио NPR.

Редакция радио сразу отреагировала на такой статус, утверждая, что государственных денег в их работе задействовано мало. При этом подчёркивается, что речь идёт о «федеральных деньгах».

«NPR работает независимо от правительства США. И хотя федеральные деньги важны для всей системы общественных СМИ, NPR получает менее 1% своего годового бюджета, в среднем, из федеральных источников», — сказано в ответной статье NPR.

На появление таких предупреждений в Twitter даже отреагировали в Белом доме. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер поспешила заявить, что радио NPR независимо от политического руководства США и никто не сомневается в правдивости этого СМИ.