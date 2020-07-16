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Twitter подвергся крупнейшей хакерской атаке за свою 14-летнюю историю

Компания уже объявила о том, что она борется с проблемой
Прошедшей ночью в сети произошло достаточно знаковое событие — популярная соцсеть Twitter подверглась крупнейшей хакерской атаке за свою 14-летнюю историю. Взломанными оказались аккаунты многих известных личностей, в том числе и основателя Microsoft Билла Гейтса, музыканта Канье Уэста и основателя Tesla и SpaceX Илона Маска.

Так, во взломанных Twitter-аккаунтах появились сообщения, в которых от имени известных личностей сообщалось об аттракционе невиданной щедрости: пользователям было достаточно отправить на указанный bitcoin-кошелек любую сумму денег, после чего им обратно были бы возвращены их деньги, но уже в удвоенном размере. ”Если вы отправите 1000 долларов, я верну обратно 2000 долларов”, — например, было написано в аккаунте Барака Обамы.

Что интересно, подобные сообщения “продержались” на страничках не более нескольких минут, но даже за это время общая сумма переводов превысила 100 тыс долларов.

В Twitter уже заявили, что знают о проблеме и борются с ней. А в качестве предотвращения дальнейших спекуляций, верифицированным пользователям временно запретили публиковать новые посты.

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