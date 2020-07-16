Twitter подвергся крупнейшей хакерской атаке за свою 14-летнюю историю

Что интересно, подобные сообщения “продержались” на страничках не более нескольких минут, но даже за это время общая сумма переводов превысила 100 тыс долларов.

В Twitter уже заявили, что знают о проблеме и борются с ней. А в качестве предотвращения дальнейших спекуляций, верифицированным пользователям временно запретили публиковать новые посты.