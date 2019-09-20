Twitter помешает пропагандистам влиять на выборы

Социальная сеть, в результате анализа пропагандистских постов, публикуемых различными аккаунтами в ходе обширных информационных операций, смогла найти и удалить более 10 тыс аккаунтов. Проходили данные “вбросы” на территории Бангладеша, Ирана, России и Венесуэлы в январе, Ирана, Испании и Венесуэлы в июне, а также Китая в августе этого года. Как и прежде, Twitter выложил в открытый доступ информацию об удаленных учетных записях и опубликованных ими твитах. Сделано это для того, что любой желающий мозг загрузить ее для исследовательских и академических целей.

Напомним, что в последнее время Twitter принялся следить за политической атмосферой внутри своей соцсети. Так, совсем недавно компания выпустила обновление для платформы, в рамках которой подконтрольным правительствам СМИ было запрещено размещать в соцсети рекламу и использовать встроенное платное продвижение публикаций.