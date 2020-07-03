Twitter позволит редактировать сообщения, когда все начнут носить маски

”Вы сможете получить кнопку редактирования, когда все будут носить маски”, - поделились представители компании в публикации.

Примечательно, что нескольким ранее глава Twitter Джек Дорси сообщал о том, что, возможно, редактирование твитов в социальной сети не будет внедрено никогда. Все дело в том, что изначально Twitter позиционировалась как платформа для обмена SMS сообщениями, а после отправки таких сообщений, как известно, редактирование ограничено. Так, несмотря на то, что публикация о внедрении редактирования сообщений обнадеживает, однако может намекать и на то, что этого не случится никогда.