Наука и технологии
Сегодня 14:00
Twitter позволит редактировать сообщения, когда все начнут носить маски
Это может как обнадеживать, так и намекать на неосуществимость долгожданной функции
Американская социальная сеть Twitter позволит редактировать сообщения, когда все начнут носить маски. Об этом стало известно благодаря новому посту, опубликованному на официальном микроблоге компании.
”Вы сможете получить кнопку редактирования, когда все будут носить маски”, - поделились представители компании в публикации.
Примечательно, что нескольким ранее глава Twitter Джек Дорси сообщал о том, что, возможно, редактирование твитов в социальной сети не будет внедрено никогда. Все дело в том, что изначально Twitter позиционировалась как платформа для обмена SMS сообщениями, а после отправки таких сообщений, как известно, редактирование ограничено. Так, несмотря на то, что публикация о внедрении редактирования сообщений обнадеживает, однако может намекать и на то, что этого не случится никогда.