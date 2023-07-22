Twitter превратится в аналог HH и позволит размещать вакансии

18:59, 22 июля 2023
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Twitter превратится в аналог HH и позволит размещать вакансииНо только верифицированным компаниям
В Twitter появится возможность нанимать сотрудников. Этой функцией смогут воспользоваться верифицированные компании.
Илон Маск намекал на разработку подобного функционала ещё в мае. Сейчас о рей рассказал реверс-инженер Нима Оуджи. По его словам, функция получит название «Twitter Hiring», в соцсети уже появился официальный аккаунт @TwitterHiring.
Компании, имеющие в Twitter официальный верифицированный аккаунт, смогут в своих пролфилях публиковать до пяти вакансий.