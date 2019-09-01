Twitter работает со сбоями в нескольких странах

Пользователи социальной сети Twitter пожаловались на сбои в работе сервиса. Сайт DownDetector подтвердил проблемы Twitter для пользователей на территории нескольких стран в субботу.

Основные проблемы наблюдались с шести до семи часов вечера по московскому времени. В сообщении сервиса отмечается: «Проблемы в работе Twitter наблюдаются с 11:06 по времени Восточного побережья США (18:06 мск)».

Сбои наблюдаются в работе сайта, на это жалуются 52% пострадавших, 28% испытывают проблемы с мобильным приложением для iOS, 18% - для операционной системы Android.

Больше всего жалуются на сбои сервиса пользователи в Японии, а также США, Великобритании, Германии, Франции, Польше и других европейских странах. Российские пользователи социальной сети на сбои в работе не жалуются.