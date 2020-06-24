Twitter расценила пост президента США Трампа как оскорбительное поведение

В неугодном твите Дональд Трамп назвал последствия для протестующих. Американский лидер отметил, что в Вашингтоне не планируется формирование “автономных” зон, как это делают протестующие в некоторых городах. ”Если они попытаются, их встретят с серьезной силой”, — предупредил Трамп. Представители Twitter же, в свою очередь, не стали удалять данный пост, однако сделали специальную отметку, в которой сообщается о том, что данный пост расценен как “оскорбительное поведение”.

Стоит отметить, что наличие данной отметки ограничивает пользователей в комментировании поста. Кроме того, поделиться публикацией можно лишь добавив собственный комментарий. Сообщается также, что решение Twitter не удалять данный пост обусловлен желанием избежать общественного резонанса.