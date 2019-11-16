Twitter рассказал, какую именно политическую рекламу будет блокировать

”В соответствии с этой политикой, запрещена реклама, которая содержит ссылки на политический контент, включая призывы к голосованию, финансовой поддержке и агитацию за или против любого из вышеперечисленных видов политического контента. Мы также не допускаем любую рекламу от кандидатов, политических партий, избранных или назначенных государственных чиновников”, - указано в официальном обращении компании. Отмечается, что в социальной сети все же возможна публикация политической рекламы в новостных изданиях, однако в ней не должно быть агитации.

Напомним, что ранее основатель Twitter Джек Дорси сообщил, что в социальной сети будет введен полный запрет политической рекламы. Поскольку основатель решил дать время текущим рекламодателям ознакомиться с нововведением, запрет вступит в силу лишь 22 ноября.