Twitter разрешил отключать оскорбительные комментарии одной кнопкой

Как сказано в блоге Twitter, если между пользователями возникает конфликт, то алгоритм автоматически может заблокировать на 7 дней того, кто оскорбляет оппонента. Блокировка автоматическая, но пользователь, который считается оскорблённым, сможет отменить её в любой момент. Подчёркивается, что алгоритм не только оценивает наличие оскорблений, но и другой опыт взаимодействия – если пользователь с включенным режимом безопасности вступил с кем-либо в ссору, то алгоритм не будет блокировать аккаунт, если между этими людьми достаточное количество адекватной переписки.

Отмечается, что сейчас алгоритм тестируется над небольшой группой англоязычных пользователей.