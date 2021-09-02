Twitter разрешил отключать оскорбительные комментарии одной кнопкой

Наука и технологии
Сегодня в 05:18
Twitter разрешил отключать оскорбительные комментарии одной кнопкойНа случай, если система ошибётся
В сервисе микроблоков Twitter начали тестировать новый алгоритм защиты пользователей от скорблений и спама. Иначе этот алгоритм ещё называют безопасным режимом.
Как сказано в блоге Twitter, если между пользователями возникает конфликт, то алгоритм автоматически может заблокировать на 7 дней того, кто оскорбляет оппонента. Блокировка автоматическая, но пользователь, который считается оскорблённым, сможет отменить её в любой момент. Подчёркивается, что алгоритм не только оценивает наличие оскорблений, но и другой опыт взаимодействия – если пользователь с включенным режимом безопасности вступил с кем-либо в ссору, то алгоритм не будет блокировать аккаунт, если между этими людьми достаточное количество адекватной переписки.
Отмечается, что сейчас алгоритм тестируется над небольшой группой англоязычных пользователей.