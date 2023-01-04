Twitter разрешит политическую рекламу, чтобы не упустить выгоду

Это связано с падением выручки из-за всё меньшего размещения рекламы крупными компаниями, а Twitter до сих пор полагается в основном именно на этот источник дохода. Очевидно, в этом отношении пока не помогает и подписка Twitter Blue, стоимость которой составляет $8 в месяц.

В последний раз соцсеть заработала на политической рекламе в 2018 году на промежуточных выборах в США. Тогда заработок составил $3 млн. А в 2019 году такая реклама была запрещена.

Политика компании была изменена и с тех пор гласит, что «охват политического контента нужно заслужить, а не купить». Тем не менее Twitter призналась, что политическая реклама снова может помочь зарабатывать.

«В будущем мы приведём нашу рекламную политику в соответствие с политикой телевидения и других СМИ. Как и при всех изменениях наших правил, мы сначала обеспечим, чтобы наш подход к проверке и утверждению контента защищал людей в Twitter. Мы будем делиться более подробной информацией по мере продвижения этой работы», — написал отдел безопасности Twitter.

Илон Маск, в свою очередь пообещал, что продолжит проводить опросы, прежде чем будет принимать какие-либо решения по изменению политики соцсети.