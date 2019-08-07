Twitter сливала данные пользователей без их ведома третьим лицам

Так, Twitter имела возможность делиться данными пользователей, которые контактировали как-либо с рекламой в соцсети начиная с мая 2018 года. В список данных, которой компания могла делиться, входят код страны пользователя, информация об объявлении и о факте и времени взаимодействия пользователя с рекламой.

В начале августа Twitter исправила ошибку в коде. В данный момент разработчики сервиса заняты установлением числа аккаунтов, которые пострадали от ошибки. Компания отдельно уточнила, что пользователям не нужно самостоятельно менять настройки своих учетных записей — все исправится автоматически.