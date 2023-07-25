Twitter сменил название и логотип: Илон Маск объяснил, зачем это сделал

Владелец соцсети объяснил отказ от старых названия и логотипа в силу утраты смысла их использования на фоне новой концепции работы ресурса. «Название Twitter имело смысл, когда это были всего лишь сообщения из 140 символов, которые ходили туда-сюда — как щебетание (tweeting) птиц — но теперь вы можете публиковать почти всё что угодно, включая несколько часов видео. В ближайшие месяцы мы добавим всестороннее общение и возможность управлять всем вашим финансовым миром. Название Twitter не имеет смысла в этом контексте, поэтому мы должны попрощаться с птицей», — рассказал Маск в своём аккаунте.

Также он отметил, общаясь с одним из подписчиков, что теперь сообщения будут называться мне «твитами», а «иксами [х’s]».