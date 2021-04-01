Twitter «убил» некогда самый популярный сервис для онлайн-трансляций со смартфона

Появившийся в марте 2015 года, сервис очень быстро набрал популярность. И вот сегодня, 1 апреля 2021 года, Twitter объявил о его закрытии, пишет The Verge. Все основные возможности проекта были переведены в Twitter Live, а само приложение больше не доступно в магазинах приложений App Store и Google Play.

Представители соцсети отметили, что решение о закрытии Periscope было принято в связи с его объединением с Twitter Live. Также «убив» проект, компания сумеет избежать огромных затрат на поддержание его жизнедеятельности.