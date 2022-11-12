Twitter убрал платную подписку — пользователи начали жаловаться на исчезновение галочек верификации

Так, если раньше сама подписка была доступна на боковой панели в приложении для iOS, то теперь пользователи заметили, что данный пункт пропал из меню. При этом отметим, что Android-пользователи даже не успели получить к ней доступ.

Не совсем понятно, в результате чего Twitter совершил очередной резкий разворот. Возможно, это обыкновенный технический сбой. Возможно — руководство соцсети всё же решило отобрать у пользователей возможность включить галочку верификации, т.к. вокруг неё в последнее время было много негативной шумихи.

Напомним, что подписчики Twitter Blue могли поставить лишь голубую галочку. Серая же отметка предоставлялась лишь политикам, знаменитостям и прочим видным деятелям. Она, к слову, вновь вернулась на платформу.