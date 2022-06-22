Twitter всё: совет директоров соцсети одобрил её покупку Илоном Маском

Появление соответствующего уведомления на сайте ведомства, отвечающего за прозрачность подобных процедур, является последним шагом перед закрытием сделки. С точки зрения Twitter эта сделка справедлива и соответствует интересам компании и её акционеров. К тому же альтернатив у соцсети нет.

Напомним, стоимость сделки по приобретнию Илоном Маском соцсети Twitter составляет $44 млрд.