Наука и технологии
Сегодня в 17:20
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Twitter всё: совет директоров соцсети одобрил её покупку Илоном Маском

И рекомендовал это сделать акционерам
На сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США появилось уведомление об одобрении сделки по покупке соцсетии Twitter Илоном Маском. Совет директоров компании рекомендовал акционерам поддержать это решение.
Twitter всё: совет директоров соцсети одобрил её покупку Илоном Маском

Появление соответствующего уведомления на сайте ведомства, отвечающего за прозрачность подобных процедур, является последним шагом перед закрытием сделки. С точки зрения Twitter эта сделка справедлива и соответствует интересам компании и её акционеров. К тому же альтернатив у соцсети нет.

Напомним, стоимость сделки по приобретнию Илоном Маском соцсети Twitter составляет $44 млрд.

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