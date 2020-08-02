Twitter введет платную подписку впервые за 14 лет существования

Так, Twitter создала специальный опрос, в котором пользователям предлагается оценить функционал платной подписки. В данном опросе можно найти следующие опции: отмена отправки твитов, которая позволит пользователям удалять твит в течение 30 секунд, пока сообщение не было просмотрено подписчиками, опция пользовательские цвета, благодаря которой можно менять шрифты, цвета темы, фона, ссылок, упоминаний, хэштегов и значков в Twitter на устройствах. Также в число нововведений, которые могут быть внедрены в платной подписке, вошла публикация более качественных и более продолжительных видео.

Потенциальными опциями платной подписки могут стать возможность для представителей компания добавлять в профиль значки компаний. Также в сервисе может быть внедрена опция автоответчиков, благодаря чему пользователи смогут создавать автоматические ответы для использования их в комментариях.