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Twitter введет платную подписку впервые за 14 лет существования

Разглашены опции, которые могут быть внедрены в платной подписке
Стало известно, что популярная американская социальная сеть Twitter введет платную подписку впервые за 14 лет существования. Об этом, ссылаясь на информацию представителей компании, сообщило издание TechCrunch.

Так, Twitter создала специальный опрос, в котором пользователям предлагается оценить функционал платной подписки. В данном опросе можно найти следующие опции: отмена отправки твитов, которая позволит пользователям удалять твит в течение 30 секунд, пока сообщение не было просмотрено подписчиками, опция пользовательские цвета, благодаря которой можно менять шрифты, цвета темы, фона, ссылок, упоминаний, хэштегов и значков в Twitter на устройствах. Также в число нововведений, которые могут быть внедрены в платной подписке, вошла публикация более качественных и более продолжительных видео.

Потенциальными опциями платной подписки могут стать возможность для представителей компания добавлять в профиль значки компаний. Также в сервисе может быть внедрена опция автоответчиков, благодаря чему пользователи смогут создавать автоматические ответы для использования их в комментариях.

Автор: Лилик Ми