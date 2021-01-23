Twitter заблокировал аккаунт главы Ирана за угрозы жизни Трампа

Речь идёт о странице пользователя под ником khamenei_site — именно её эксперты считают аффилированной с офисом Хаменеи, передаёт Associated Press. До этого именно на этой страничке ранее публиковались отрывки из его выступлений и другой официальный контент.

Сейчас же этот пользователь опубликовал пост, к которому прикрепил фотографию бывшего американского лидера, играющего в гольф в тени приближающегося беспилотника. Вместе с изображением, к посту «шла» запись о том, что «Месть неизбежна».