Twitter заблокировал аккаунт известного профессора после конфликта с Маском

Всё началось с того, что 27 июля Гэллоуэй опубликовал в Х пост с комментарием к расследованию Reuters о создании Tesla некой команды для поиска и подавления в Сети любого недовольства характеристиками электромобилей Tesla. Речь идёт о запасе хода и дальности поездок этих электрокаров.

В посте профессор отметил, что «Tesla намеренно предоставляла водителям оптимистичные прогнозы по дальности поездок, оставляя многих в беде». А потом последовал сарказм: «Но вы должны полностью положиться на X». Так Гэллоуэй оценил намерения Маска сделать из Х «приложение для всего».

Сразу после этого аккаунт профессора был заблокирован, и он сразу написал в соцсети Threads, что блокировка произошла из-за его нежелания встречаться с Маском по поводу его «несправедливых атак» на бизнесмена. Во вторник, 15 августа, было 17 дней, как аккаунт Гэллоуэя с полумиллионом подписчиков оставался заблокированным.