Twitter заблокирует 70 агитационных аккаунтов

Представители социальной сети отметили, что ряд страниц будет заблокирован навсегда, но не исключаются отдельные случаи, в рамках которых для продолжения работы пользователям необходимо будет доказать, что они контролируют собственный аккаунт. ”Мы приняли принудительные меры в отношении группы аккаунтов за нарушение нашей политики, направленной на борьбу с махинациями и спамом на нашей платформе”, - официально заявили представители Twitter.

Напомним, что буквально пару дней назад издание Reuters поделилось данными о средствах, которые Блумберг вложил в свою кампанию. Так, им было потрачено порядка 409 млн долларов.