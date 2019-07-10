Twitter запретил спорить с верующими

“В результате нескольких месяцев общения с экспертами за пределами компании, получения обратной связи от общественности и размышлений внутри команды, мы приняли решение расширить наши правила касательно ненавистнического поведения в Twitter”, — говорится в сообщении соцсети в собственном блоге.

Не смотря на то, что компания пытается защитить различные, в том числе и религиозные группы, от оскорбления в сети, не все правозащитники считают, что компания делает достаточно для решения проблемы. Так, организация по защите расовых меньшинств Color of Change, уже выступавшая ранее с заявлениями о недопустимости ненавистнических высказываний в Twitter, заявила, что хоть новое обновление правил и является шагом в правильном направлении, компания по-прежнему не до конца решает проблему с онлайн-преследованием.

Twitter уже заявил, что компания продолжит работу над улучшением собственных правил.