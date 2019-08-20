Twitter запретит государственную пропаганду

По словам Twitter, компания таким образом хочет в первую очередь “защитить здоровый дискурс и открытое общение”. Аккаунты, которые подпадут под новые правила соцсети, без каких-либо проблем смогут использовать соцсеть, но при этом лишатся возможности закупать рекламу. Что важно, нововведение не коснется общественных СМИ, а также различных развлекательных изданий, если они при этом не освещают общественно-политические темы.

Twitter рассказал, что в течение ближайших дней те издания, что подпадут под критерии государственных СМИ, будут уведомлены о решении соцсети. Им будет дано 30 дней на то, чтобы прекратить использование рекламы.