Twitter запустил новый дизайн для избранных

Обновление приносит более простой дизайн в две колонки вместо прежних трёх, специальную кнопку для эмодзи, быстрые кнопки доступа, расширенный поиск и так далее. Также можно отметить новую секцию с популярными твитами.

Разработчики планируют в будущем создать более простой способ для переключения между учётными записями, ускорить время загрузки и добавить возможность обрезки изображения перед публикацией.