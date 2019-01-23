Ferra

Twitter запустил новый дизайн для избранных

Возможность редактирования так и не появилась

Разработчики платформы микроблогов Twitter представили новый интерфейс для веб-версии сервиса. Пока он доступен для небольшой части польователей.

Обновление приносит более простой дизайн в две колонки вместо прежних трёх, специальную кнопку для эмодзи, быстрые кнопки доступа, расширенный поиск и так далее. Также можно отметить новую секцию с популярными твитами.

Разработчики планируют в будущем создать более простой способ для переключения между учётными записями, ускорить время загрузки и добавить возможность обрезки изображения перед публикацией.

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