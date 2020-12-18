Twitter запустил виртуальные комнаты для разговоров голосом

Известно, что сейчас функция находится в режиме тестирования и доступна для пользования лишь некоторым людям. Пользователи нововведения могут приглашать в виртуальные комнаты подписчиков, а также пользователей, которые зарегистрировались в соцсети недавно. За модерацию комнаты ответственен ее создатель. Он может добавлять людей в чат и давать им возможность высказаться.

”Наш новый эксперимент объединяет людей для непосредственного общения в интимном, диалоговом пространстве”, - поделилась компания на своей официальной странице, отметив, что порой 280 символов недостаточно, тогда как голос способен передать эмоции и прочие нюансы.