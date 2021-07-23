Twitter запустит услуги с оплатой биткойном

Об этом в обращении инвесторам рассказал основатель Twitter Джек Дорси. Он отметил, что в будущем биткоин станет «большой частью» сети. Помимо прочего он признался, что видит перспективу и в интеграции криптовалюты в действующие проекты и услуги Twitter, в числе которых торговля, подписки и прочие дополнения.

“Если в интернете есть собственная глобальная валюта, мы сможем намного быстрее развивать такие продукты, как Super Follows, Commerce, Subscriptions, Tip Jar, и благодаря этому мы сможем охватить каждого человека на планете. Так что я думаю, что для Twitter и для акционеров Twitter чрезвычайно важно, чтобы мы продолжали изучать криптовалюту и активно инвестировать в нее”, — поделился мнением Дорси.