Наука и технологии
16:07, 02 ноября 2022
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Twitter запустит видео с платой за просмотр

Стоить будет от $1 до $10

Соцсеть Twitter внедрит функцию платного просмотра видео — Paywalled Video. Посмотреть видео можно будет за $1, $2, $5 или $10.

Twitter запустит видео с платой за просмотр

Пока просмотр не оплачен, пользователь будет видеть на ролике значок замка и надпись «просмотр за $1» или будет указана другая сумма. Без оплаты доступны будут только ретвиты видео и лайки.

Авторы видео будут получать деньги за просмотры через платёжый сервис Stripe. О комиссии соцсети пока ничего не известно.

Разработчики Twitter опасаются проблем с авторским правом. Также неизвестно, платные видео — инициатива Маска или идея была до него.

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