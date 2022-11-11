Twitter заставит владельцев пародийных аккаунтов предупреждать об этом в названии

22:05, 11 ноября 2022
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Twitter заставит владельцев пародийных аккаунтов предупреждать об этом в названииМаск сказал, что нехорошо обманывать людей
На фоне растущего количества пародийных аккаунтов в Twitter Илон Маск сообщил в своём профиле, что в соцсети будут введены новые правила для улучшения складывающейся ситуации.
Маск подчеркнул, что владельцы таких аккаунтов будут обязаны предупреждать о пародийности в названии профиля, а не только в биографии. Но когда новые правила ступят в силу, Маск не уточнил.
«В дальнейшем аккаунты, занимающиеся пародией, должны включать слово "пародия" в имена своих страничек, а не только в биографии... Прежде всего, обманывать людей нехорошо», — заявил владелец Twitter.