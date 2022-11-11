Twitter заставит владельцев пародийных аккаунтов предупреждать об этом в названии

Маск подчеркнул, что владельцы таких аккаунтов будут обязаны предупреждать о пародийности в названии профиля, а не только в биографии. Но когда новые правила ступят в силу, Маск не уточнил.

«В дальнейшем аккаунты, занимающиеся пародией, должны включать слово "пародия" в имена своих страничек, а не только в биографии... Прежде всего, обманывать людей нехорошо», — заявил владелец Twitter.