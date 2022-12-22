Twitter засудят 100 бывших сотрудников за незаконные увольнения

Интересы истцов в суде представляет известный в США адвокат Шеннон Лисс-Риордан, которая сообщила, что регулярно связывается с другими уволенными сотрудниками и будет добиваться отстаивания в суде их прав и причитающуюся компенсацию. Лисс-Риордан отметила, что с приходом в Twitter Илона Маска, в компании начались постоянные нарушения прав сотрудников.

При этом истцы не могут участвовать в коллективных исках, потому что подписали соглашение о рассмотрении юридических споров против компании не в суде, а в арбитраже.