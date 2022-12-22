Twitter засудят 100 бывших сотрудников за незаконные увольнения

00:34, 22 декабря 2022
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Twitter засудят 100 бывших сотрудников за незаконные увольненияДелом занимается известный в США адвокат
После покупки Twitter Илоном Маском из соцсети было уволено 3,5 тысячи сотрудников. Стало известно, что 100 из них подали иск на компанию за нарушения при увольнении и для получения положенной компенсации.
Фото: Builtinsf.com
Интересы истцов в суде представляет известный в США адвокат Шеннон Лисс-Риордан, которая сообщила, что регулярно связывается с другими уволенными сотрудниками и будет добиваться отстаивания в суде их прав и причитающуюся компенсацию. Лисс-Риордан отметила, что с приходом в Twitter Илона Маска, в компании начались постоянные нарушения прав сотрудников.
При этом истцы не могут участвовать в коллективных исках, потому что подписали соглашение о рассмотрении юридических споров против компании не в суде, а в арбитраже.