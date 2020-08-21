Ты не ощущаешь себя пьяным, но смартфон это точно вычислит — итоги недели с виртуальной ведущей Еленой

Автопилот Tesla развивается, а мы нет — только теряем здоровье и память с годами. А ещё, если вы читали о том, что космонавт снял, как НЛО бороздят просторы над Землёй или не знали, что смартфоны уже сейчас, без дополнительного оборудования умеют определять степень вашего опьянения, добро пожаловать в видеовыпуск итоговых новостей недели с цифровой телеведущей Еленой!