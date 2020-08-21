Наука и технологии
Сегодня 18:18
Ты не ощущаешь себя пьяным, но смартфон это точно вычислит — итоги недели с виртуальной ведущей Еленой
Как страшно жить, и всё в этом духе...
Автопилот Tesla развивается, а мы нет — только теряем здоровье и память с годами. А ещё, если вы читали о том, что космонавт снял, как НЛО бороздят просторы над Землёй или не знали, что смартфоны уже сейчас, без дополнительного оборудования умеют определять степень вашего опьянения, добро пожаловать в видеовыпуск итоговых новостей недели с цифровой телеведущей Еленой!
Спасибо Кириллу и Мефодию за предоставленные буквы, SberDevices за предоставленную Елену, и Роскомнадзору за не заблокированную Ferra.ru. Слава роботам, всем хороших выходных!