Тяжесть течения коронавируса может быть связана с генетикой

Так, на вопрос о том, почему некоторые люди переносят болезнь в тяжелой форме, а другие в легкой, специалист ответил, что связано это может быть именно с индивидуальными генетическими особенностями, включая те, которые влияют на функционирование определенных ферментов, в числе которых ангиотензинпревращающий фермент (ACE2).

”Около 90% заболеваний человека имеют генетическую природу, в большей или меньшей степени, в том числе предрасположенность к инфекционным заболеваниям, в данном случае – к коронавирусу. Люди к нему более чувствительны, другие менее, и течение заболевания тоже определяется генетическими факторами”, – поделился Чурносов.