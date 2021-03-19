Наука и технологии
Сегодня в 12:30
Тяжёлая космическая ракета NASA для полётов на Луну успешно прошла огневые испытания
Возможно, американцы всё же смогут добраться до спутника Земли в обозначенные сроки
В сети появилась информация об успешных огневых испытаниях сверхтяжёлой ракеты-носителя Space Launch System (SLS). Именно её NASA планирует использовать в рамках лунной миссии «Артемида-1».
Так, сразу четыре мощнейших двигателя проработали в общей сложности 8 минут — именно столько времени нужно будет ракете для преодоления 160 км во время реального полёта, пишет The New York Times. А это значит, что учёные из NASA получили достаточное количество данных, которые можно будет проанализировать перед полноценным запуском.
Напомним, что в рамках программы «Артемида» американцы хотят вернуть людей на Луну. После этого на естественном спутнике Земли планируется построить полноценную инфраструктуру, способную помочь космонавтам добраться до Марса. Высадка людей на лунную поверхность намечена на 2024 год.