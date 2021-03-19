Тяжёлая космическая ракета NASA для полётов на Луну успешно прошла огневые испытания

Так, сразу четыре мощнейших двигателя проработали в общей сложности 8 минут — именно столько времени нужно будет ракете для преодоления 160 км во время реального полёта, пишет The New York Times. А это значит, что учёные из NASA получили достаточное количество данных, которые можно будет проанализировать перед полноценным запуском.