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Тяжёлый атомный крейсер «Адмирал Нахимов» вооружат гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и другими боеприпасами нового поколения

Для лучшего противостояния противнику
Как стало известно, для тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М «Орлан» до конца текущего года подготовят экипаж численностью около тысячи человек.
Тяжёлый атомный крейсер «Адмирал Нахимов» вооружат гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и другими боеприпасами нового поколения

В 1988 году корабль был передан флоту, с 1999 года находится на ремонте. Но в 2013 году было решено модернизировать корабль, который считается самым могущественным в ВМФ России. В результате «Адмирал Нахимов» будет вооружён гиперзвуковыми ракетами «Циркон», а также крылатыми «Оникс» и «Калибр».

Известно, что экипаж крейсера будет состоять из специалистов Северного, Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского флотов. Штатное расписание и организационную структуру экипажа уже утвердили.

Как отметил бывший начальник главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов, модернизация повысит эффективность противостояния "Адмирала Нахимова" авианосным соединениям противника.

Источник: Известия
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