Тяжёлый атомный крейсер «Адмирал Нахимов» вооружат гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и другими боеприпасами нового поколения

В 1988 году корабль был передан флоту, с 1999 года находится на ремонте. Но в 2013 году было решено модернизировать корабль, который считается самым могущественным в ВМФ России. В результате «Адмирал Нахимов» будет вооружён гиперзвуковыми ракетами «Циркон», а также крылатыми «Оникс» и «Калибр».

Известно, что экипаж крейсера будет состоять из специалистов Северного, Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского флотов. Штатное расписание и организационную структуру экипажа уже утвердили.

Как отметил бывший начальник главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов, модернизация повысит эффективность противостояния "Адмирала Нахимова" авианосным соединениям противника.