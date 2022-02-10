Тяжёлый атомный крейсер «Адмирал Нахимов» вооружат гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и другими боеприпасами нового поколения

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Тяжёлый атомный крейсер «Адмирал Нахимов» вооружат гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и другими боеприпасами нового поколенияДля лучшего противостояния противнику
Как стало известно, для тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М «Орлан» до конца текущего года подготовят экипаж численностью около тысячи человек.
В 1988 году корабль был передан флоту, с 1999 года находится на ремонте. Но в 2013 году было решено модернизировать корабль, который считается самым могущественным в ВМФ России. В результате «Адмирал Нахимов» будет вооружён гиперзвуковыми ракетами «Циркон», а также крылатыми «Оникс» и «Калибр».
Известно, что экипаж крейсера будет состоять из специалистов Северного, Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского флотов. Штатное расписание и организационную структуру экипажа уже утвердили.
Как отметил бывший начальник главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов, модернизация повысит эффективность противостояния "Адмирала Нахимова" авианосным соединениям противника.
Источник: Известия