Тяжёлый ударный российский беспилотник готовят к испытаниям в Новосибирске

Лётные испытания опытного образца российского тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата С-70 «Охотник» начнутся этим летом. Об этом рассказало информационное агентство ТАСС со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

Источник сообщил: «Беспилотный аппарат "Охотник" в рамках заводских испытаний впервые совершит полноценный полет на аэродроме Новосибирского авиазавода летом текущего года, предварительно, в июле — августе. Продолжительность полета будет небольшой — максимум несколько десятков минут».

Полёт проведут в полностью автономном режиме по заданию, заложенному в бортовой компьютер. Впрочем, в случае необходимости задание могут откорректировать командами с земли.