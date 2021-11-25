Тыквенные семечки оказались полезными при диабете

Отмечается, что диабетом страдают люди, организм которых не может реагировать или вырабатывать инсулин — гормон, ответственный за преобразование сахара в энергию. Из-за этого больные диабетом сталкиваются с высоким уровнем сахара в крови, способным серьезно навредить здоровью. Однако есть продукты, которые могут помочь в этом — имея их в рационе можно снизить уровень глюкозы в крови.

В Healthline обратили внимание на то, что тыквенные семечки богаты углеводами, называемыми полисахаридами. Именно они обладают сильным сахарорегилирующим действием, судя по результатам исследования.

“Лечение экстрактами тыквы и порошком, как было показано, значительно снижает уровень сахара в крови как в исследованиях на людях, так и на животных. Семена тыквы очень питательны и содержат мощные антиоксиданты”, — сообщается в источнике.

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