Тыкву признали лучшим продуктом из огорода для похудения осенью

По словам специалиста, созревающие именно осенью тыквы, являются отличным продуктом для избавления от лишнего веса. Так, например, данный продукт может похвастаться уникальной особенностью: он одновременно является и вкусным, и обладает низкой калорийностью. Причем именно последнее делает тыкву чуть ли не лучшим выбором при желании похудеть, так как низкая калорийность является ключом к здоровому сбросу веса. Подобным не могут похвастаться практически никакие другие продукты из огорода, созревающие осенью.

При этом Гинзбург также отметил, что несмотря на пользу тыквы, употреблять лишь ее в пищу все же не стоит — это может оказать негативное влияние на организм и не будет способствовать поставленной человеком цели.