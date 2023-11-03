«Тёмная сторона» ИИ в действии: ChatGPT научили писать мошеннические письма

Специалисты по безопасности изучили возможности чат-бота ChatGPT, которые можно использовать для планирования мошеннических атак и рассылки фишинговых писем. Авторы составили несколько таких писем, а часть сгенерировал ИИ. Затем письма показали участникам эксперимента.

Хорошая новость заключается в том, что люди смогли отличить фишинговые тексты, написанные другими людьми, от писем, созданных нейросетью, при этом «ИИ проиграл с небольшим отставанием». При беглом чтении письма не вызывали подозрений.

Для невнимательных пользователей такие письма вполне могут оказаться убедительными.