Тысячи озер на планете переполняются из-за глобального потепления

Так, Гималаи в свое время уже претерпели определенное количество заметных изменений в связи с изменением климата. По итогу в результате таяния ледников в горах с 2003 по 2010 годы сформировалось около 85 новых озер. И так как озера сформировались критически быстро — в обычной природе такие сроки просто нереальны — берега данных водоемов крайне нестабильны. В случае их переполнения вода просто-напросто может стать разрушающей все на своем пути силой, которая в том числе снесет и естественную дамбу. В свою очередь ее разрушение может привести к катастрофе в лице затопления населенных пунктов, которые расположены в предгорьях.

Что интересно, компьютерное моделирование продемонстрировало, что риск наводнений в восточных частях Гималаев примерно на 300% выше, чем в каких-либо иных регионах.