Тысячи уволенных в США программистов оказались мигрантами, и теперь их могут депортировать

На американском рынке труда IT-компании — лидеры по найму сотрудников с иностранным гражданством. Как правило, нанимаемые айтишники являются мигрантами, которым компания оформляет трудовую визу Н-1В. Эта виза позволяет легально находиться в стране, работать, но не даёт права эмигрировать.

И если в течение 60–90 дней, в зависимости от штата, уволенные специалисты не найдут новую работу в этой же сфере, их визы будут аннулированы, а они — депортированы.

Как отмечается, у одной из крупнейших американских компаний, Amazon, порядка 6 тысяч сотрудников работали на основании трудовой визы Н-1В. Остальные компании отстали не сильно.

«Кремниевая долина в течение многих лет полагалась на подобную визу для найма тысяч иностранных работников. Это главная причина, по которой технологические компании открыто защищают права иммигрантов», — отмечает издание CNBC.