Тюлени помогут ученым отслеживать изменения в океанах Земли

На протяжении двух десятилетий исследователи прикрепляют датчики на лбы тюленей, обитающих у берегов Антарктиды. Эти животные, прекрасно адаптированные к глубоким водам и сильным течениям, собирают данные в удалённых и труднодоступных регионах. Датчики, прикрепленные к тюленям во время их сезона размножения, остаются на них в течение года и собирают информацию о температуре, солености воды и концентрации фитопланктона.

С помощью спутниковых технологий учёные получают почти мгновенный доступ к данным, что позволяет им отслеживать повышение температуры океана и изменение течений. Кроме того, информация помогает понять влияние климатических изменений на Антарктиду и глобальный уровень моря.