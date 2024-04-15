Тюменские учёные предложили способ увеличить добычу нефти до 40%

Учёные из ТюмГУ предложили метод, который может увеличить добычу высоковязкой нефти на 20-40%. Они предложили оптимизировать процесс циклического воздействия водяного пара на нефтяной пласт. Это особенно важно для России, где требуется повышать эффективность извлечения углеводородов из подземных пластов.

Этот метод включает циклическую закачку горячего пара в пласт, после чего происходит его выдержка для теплообмена с нефтью и пластом, а затем начинается добыча нефти. Учёные разработали способ определения параметров этого процесса, учитывая движение пара под землёй. Они установили, что толщина пласта, доля пара в смеси и расход пара оказывают наибольшее влияние на эффективность процесса и его длительность.

Эти открытия могут помочь оптимизировать добычу нефти и повысить энергетическую безопасность России. Учёные использовали математическое моделирование и численные методы для создания упрощённой модели, которая учитывает изменение плотности воды при изменении температуры и давления. В будущем они планируют доработать эту модель, чтобы она стала ещё более точной и полезной для промышленных нужд.