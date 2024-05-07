Тюменские учёные рассказали, какими будут «умные» фермы будущего

Учёные из лаборатории сельскохозяйственной микологии и биологической защиты растений Института экологической и сельскохозяйственной биологии ТюмГУ изучили, как создать системы, которые помогут фермерам принимать умные решения. Это особенно важно для умных ферм, включая городские, где процессы контролируются автоматикой, что снижает необходимость в человеческом вмешательстве.

Тем не менее, даже в таких фермах могут возникать проблемы, требующие профессионального вмешательства. Учёные изучили, как нейросети компьютерного зрения могут помочь в обнаружении проблем и предложении экспертных рекомендаций для фермеров. Они обнаружили, что эти нейросети могут помочь в обнаружении болезней и классификации растений, а также в решении других прикладных задач.

Их исследование показало, что использование нейросетей в системах поддержки принятия решений дополняется алгоритмами и моделями, что позволяет не только обнаруживать проблемы, но и предлагать решения для них. Это открывает новые возможности для автоматизации сельскохозяйственных процессов и стимулирует рост этой индустрии.